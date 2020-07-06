حماس: مستعدون لتوافق وطني حول برنامج كفاحي لمواجهة مخطط الضم.. فتح: غزة في قلب الحدث ولن تكون بمعزل عن المعركة

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن حركته مستعدة للتوصل لتوافق وطني حول برنامج كفاحي ونضالي لمواجهة مخطط الضم، وفق الآليات والاشكال والانواع للمقاومة التي يتم التوافق عليها في مختلف الساحات والمجالات.

وأكد بدران في حديث لتلفزيون فلسطين، أنه سبق مؤتمر فتح وحماس العديد من اللقاءات والاتصالات باسبوعين حتى تم التوصل الى الصيغة الوطنية التي ظهرت في المؤتمر. قائلا: المؤتمر يأتي ضمن ادراك قيادة الحركتين بانه لا بد من اتخاذ خطوات جدية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأضاف الخطوة تحتاج للاستكمال بخطوات اخرى، ونحن في تواصل مع فتح للبناء عليها وللوصول الى خطوات ميدانية.

وتابع: "نراهن على شعبنا الفلسطيني وحماس جربته مراراً وسيتم تصفية كل الخلافات، والانقسام إرثاً ثقيلاً على شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أن حركته ستعمل على تدرج خطوات المصالحة مع حركة فتح".

من جانبه، قال عضو مركزية فتح أحمد حلس، نريد ان يشعر الخطاب الإعلامي وكل الممارسات في الضفة وغزة المواطن بأن هناك شيئا جديدا، ونريد ان يلمس الجميع ان شعبنا على قدر التحدي والمسؤولية.

وأضاف حلس خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين: نريد ان ننقل الاجواء الايجابية التي سادت مؤتمر فتح وحماس من المستوى القيادي الى كل ابناء شعبنا. مؤكداً: ليس امامنا طريق الا خوض المعركة موحدين.

وأكد حلس أن غزة في قلب الاحداث، وعلى الاحتلال أن لا يظن ان غزة ستكون بمعزل عن المعركة في الضفة في حال نفذ الضم. مضيفا: حماس وفتح ستكونان في طليعة الفصائل في مواجهة الضم.