الشرطة تغلق 93 محلا تجاريا وتضبط 5 مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

وطن: أغلقت الشرطة في محافظة سلفيت، 93 محلا تجاريا، وضبطت 5 مركبات لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في المحافظة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في مدينة وبلدات وقرى محافظة سلفيت لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذا لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق 93 محلا تجاريا في محافظة سلفيت.

وفي سياق متصل تم حجز 5 مركبات إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها لمخالفتهم التعليمات.