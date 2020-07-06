في الخليل.. الطواقم الطبية تُنقذ جنيناً لمريضة مصابة بفيروس كورونا

وطن: أنقذت الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي جنيناً لمريضة بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن مريضة شابة (23 عاما) أُدخلت إلى قسم العزل بالمستشفى، حيث تم إجراء تخطيط للجنين وتبين وجود ضعف في نبض القلب لديه، ما استدعى الطواقم الطبية إلى إدخالها بشكل مستعجل إلى غرف العمليات المخصصة لمرضى كورونا لإجراء عملية ولادة قيصرية.

وتابعت الوزارة أن الأم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وسيغادرون المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على صحتهما.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص جزء من مستشفى الخليل الحكومي للتدخلات الطبية والجراحية لمرضى كورونا، حيث جرى تجهيزه والبدء بالعمل داخله، دون أي اختلاط مع بقية أقسام المستشفى وبدرجة أمان عالية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الولادة هي السادسة التي تتم لمواطنات مصابات بفيروس كورونا داخل مستشفى الخليل الحكومي.