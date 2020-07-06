إلقاء القبض على تاجر مخدرات في جنين

وطن: ألقت الشرطة، اليوم الإثنين، على أكبر تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من نصف كغم مواد مخدرة غرب جنين.

وذكرت اداراة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات عن قيام شخص بالإتجار بالمواد المخدرة في إحدى قرى غرب محافظة جنين، تحركت قوة من فرع المخدرات تمكنت من رصد المشتبه به الذي كان يقود مركبه غير قانونية، وقام بالفرار باتجاه جدار الفصل العنصري، تاركا مركبته، وبتفتيشها تم ضبط 49 كيس بداخلها لمواد يشتبه أنها مخدره من نوع قنب مصنع بوزن ( 200 ) غم معدة للبيع وعلبة ذخيرة بداخلها 30 طلقة نارية لسلاح أم 16 .

وبعد البحث والتحري ورصد المشتبه به ورود معلومات مؤكدة لدى فرع المخدرات تفيد بأن المذكور يحوز مواد مخدره داخل منزله ويقوم بترويجها وهو من أصحاب السوابق، حيث تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزل المذكور، وبتفتيشه تم ضبط 80 كيس يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن ( 383،7 ) و23 حبة يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة، كما تم ضبط بندقية صيد وطلقات عدد 55 طلقة وإلقاء القبض عليه .

واكدت الشرطة، انه تم توقيف المشتبه به والتحفظ على المواد التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً .