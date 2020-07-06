4,000 عضو الكنيسة تعافوا من "كورونا" في كوريا الجنوبية يعلنون التبرع بـ83 مليار دولار من بلازما للعلاج

وطن: قالت مجموعة دينية مقرها كوريا الجنوبية تدعى كنيسة "شينتشونجي ليسوع" إن أكثر من 4000 عضو في الكنيسة تعافوا من COVID-19 على استعداد للتبرع بالبلازما لتطوير علاج جديد.

وتبلغ قيمة الدم حوالي 83 مليار دولار إذا تبرع 4000 مريض 500 مل بشكل فردي، وفقًا للإجراء الحالي في الولايات المتحدة. "من الصعب الإسراع في تطوير دواء لـ COVID-19 مع 200 مريض فقط تم شفاؤهم الذين أعربوا عن رغبتهم في التبرع بالدم. قال مسؤول من شركة Green Cross Pharma، شركة أدوية بيولوجية في كوريا الجنوبية، إن التبرع الضخم من المرضى الذين تم شفائهم في كنيسة شينتشونجي سيحل مشكلة نقص الدم للبحث.

في الربع الأول من هذا العام، ضرب انتشار الفيروس السريع أعضاء الكنيسة في دايجو بكوريا الجنوبية، حيث ظهرت العلامات المبكرة للأزمة مع الجدل حول عدد الزائرين الضخم من الصين قبل إصابة أعضاء الكنيسة.

قال السيد مان هي لي، مؤسس كنيسة شينتشونجي، إن أعضاء الكنيسة ينصحون بالتبرع بالبلازما طوعًا. قال السيد لي: "عندما ضحى يسوع بنفسه بدمه من أجل الحياة، نأمل أن يكون لدم الناس آثار إيجابية على التغلب على الوضع الحالي".

أجرينا مناقشة مع السلطات الصحية وحاولنا وضع خطة تتضمن تفاصيل التبرع. وقد تبرع بعض الأعضاء الذين شُفيوا بالفعل بشكل فردي، وشعروا بالامتنان للمساعدة من الحكومة والفرق الطبية. قال مسؤول في الكنيسة: "لقد عبّروا عن رغبتهم في المساهمة في المجتمع".

رفعت بعض الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية مؤخرًا دعاوى قضائية ضد الكنيسة بدعوى أن الكنيسة لم تتعاون مع السلطات من خلال عدم تقديم القائمة الكاملة لمنشآت الكنيسة وأعضائها.

"لم يتم العثور على أي دليل على أن شينتشونجي قدمت قوائم مفقودة أو معدّلة." قال كيم كانغ ليب، نائب وزير الصحة: "كانت هناك اختلافات طفيفة فقط". ذكرت الأبحاث الأكاديمية حول شينتشونجي و COVID-19 أن الكنيسة "قدمت قائمة بأعضائها الكوريين الجنوبيين بعد ستة أيام من طلبها" و"لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان يجب إغلاق المرافق والممتلكات" عندما طلبت الحكومة قوائم العقارات.