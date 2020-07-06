رفعت الصباح يشارك في منتدى سياسي رفيع المستوى يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

وطن: ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في 7 يوليو 2020، منتدى سياسي رفيع المستوى.

وسيشارك رفعت صباح، رئيس الحملة العالمية للتعليم، وأحد الممثلين المختارين عن منظمات المجتمع المدني، في الجلسة الرسمية بكلمة بعنوان "المسارات التحويلية لتحقيق خطة 2030: النهج المجتمعي مع مراعاة تأثير COVID19"

وتُنظم هذه الجلسة بالتعاون مع آلية التنسيق للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الآخرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى، حيث سيعطي ذلك فرصة للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة MGoS لإثارة مخاوفهم ومقترحاتهم الملموسة، فضلاً عن تسليط الضوء على إسهامهم في تنفيذ خطة 2030.

وسيركز على توصيات MGoS بشأن تنفيذ ومتابعة ومراجعة خطة 2030، مع التركيز بشكل خاص على موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2020 وتأثير COVID-19. كما ستستعرض مساهمات MGoS في التنفيذ الناجح للأجندة، خاصة على المستوى الوطني وأثناء عمليات المراجعة الوطنية الجارية.

وستكون الجلسة تفاعلية، مقسمة الى قسمين. سيركز القسم الأول على الاستراتيجيات الرئيسية والإصلاحات النظامية للاستجابة لأزمة COVID-19، بينما سيتناول القسم الثاني التحديات المتعلقة بتقلص الفضاء الديمقراطي لمشاركة MGoS.