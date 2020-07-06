عمان: 3 إصابات بفيروس كورونا من الخارج

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة.

وتوزعت الإصابات بحسب موجز وزارة الصحة إلى حالتين بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، (من السعوديّة)، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1167) حالة.

وأوضحت الصحة الأردنية أن (15) حالة شفاء سجلت اليوم، ويوجد (14) حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة من مستشفى الملكة علياء.