خبير إسرائيلي: فقدنا السيطرة على وباء كورونا

وطن: اعتبر خبير إسرائيلي بارز، أن حكومة الاحتلال فقدت السيطرة على وباء كورونا، وأن خدمات الصحة العامة، قد "فشلت" بعد إشارته إلى اتخاذ حكومة الاحتلال "قرارات حمقاء".

وقال البروفيسور إيلي فاكسمان، الرئيس السابق للجنة الخبراء المستشارين، لمجلس ما يسمى "الأمن القومي" بشأن تفشي فيروس كورونا، لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن "خدمات الصحة العامة تعمل بشكل سيء في إسرائيل والعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الفيروس، لم تستند إلى اعتبارات عقلانية".

وأضاف فاكسمان "لقد فقدت الحكومة سيطرتها على الوباء".

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت الشهر الماضي، الحد من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار، بعد انخفاض عدد المصابين، غير أن أعداد المصابين ما لبثت أن ارتفعت بشكل كبير، بدءا من منتصف يونيو/حزيران.

وقال فاكسمان "أعتقد أن العديد من القرارات لم يتم اتخاذها بشكل صحيح (من قبل الحكومة) بالنظر إلى المخاطر مقابل الفوائد، وهذه قضية رئيسية".

وأضاف "هناك خطوات تم اتخاذها بسبب الضغوط ولا تستند إلى اعتبارات عقلانية، أخشى أن بعض الوزراء لا يزالون لا يفهمون أنهم لا يستطيعون ترك بعض الأنشطة مفتوحة مع الإبقاء على الحد من الفيروس".

وكانت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال قد أعلنت، الإثنين، أن عدد المصابين بالفيروس تخطى 30 ألفا.

وقالت في تصريح مكتوب "بلغ عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، 30162 ، وتعافى منهم 17974، وتوفي 332".

وأضافت "من مجمل الإصابات هناك 82 وصفت حالتهم متوسطة و 90 خطيرة و 32 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي".

(الأناضول)