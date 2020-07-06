كورونا: عشرات الإصابات الجديدة في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل

وطن: أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائلية تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات بالمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، الاثنين.

وفي مدينة أم الفحم، ارتفع عدد المصابين إلى 141، منهم 86 حالة شفاء، لتتبقى 55 حالة فعلية.

ودعت البلدية، المواطنون إلى عدم التهاون والاستهتار، خصوصًا بعدما جرى المصادقة على مشروع قانون برفع قيمة الغرامة المالية إلى 500 شيكل لكل من لا يضع الكمامة في الأماكن العامة.

وفي قرية دالية الكرمل، جرى تشخيص إصابة ثالثة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد، وعليه طالب المجلس المحلي المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي قرية مجد الكروم، ارتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 13، وعلى ضوء ذلك حذر المجلس المحلي من الارتفاع المقلق بعدد الإصابات ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتقيد بوسائل الوقاية.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، لغاية صباح اليوم الاثنين، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 339، المتعافون 119.

عرعرة النقب: المصابون 284، المتعافون 77.

حورة: المصابون 222، المتعافون 183.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 141، المتعافون 86.

باقة الغربية: المصابون 138، المتعافون 27.

الطيبة: المصابون 83، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 28، المتعافون 12.

عرعرة المثلث: المصابون 29، المتعافون 7.

جلجولية: المصابون 27، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

كفر قرع: المصابون 56، المتعافون 14.

البعنة: المصابون 43، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 39، المتعافون 21.

طمرة: المصابون 39، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 128، المتعافون 19.

سخنين: المصابون 20، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.

نحف: المصابون 27، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 24، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 33، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 51، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 40، المتعافون 13.

(عرب 48)