صحة غزة: اجراء اختبار لـ116 عينة ولا اصابات جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها أجرى فحصاً لـ 116 عينة مشتبهة كانت نتائجها سلبية ولم يسجل أية اصابات جديدة بڤريوس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أن عدد العينات التي جرى اختبارها منذ الخامس من مارس بلغ 12,926 جميعها سلبية بإستثناء 72 حالة إيجابية، توفيت حالة واحدة منها وشفيت 60 حالة وبقيت 11حالة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الحالة الصحية لـ 276 مواطن موزعين على ستةَ مراكز للحجر الصحي وهم جميعاً في حالة صحية مطمئنة.