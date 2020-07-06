الاحتلال يبعد المقدسي نظام أبو رموز عن الأقصى 6 أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، يوم الاثنين، المقدسي نظام أبو رموز عن المسجد الأقصى المبارك 6 أشهر.

وتسلم نظام أبو رموز قرار الإبعاد من مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن أنهى اسبوع الابعاد عن الأقصى.

وذكر نظام انه أنهى مدة ابعاده السابق عن الأقصى لمدة 4 أشهر قبل نحو أسبوعين، واعتقلته قوات الاحتلال من داخل المسجد، وسلمته قرارا بالإبعاد لمدة اسبوع، وطلبت منه العودة للمركز بعد انتهاء مدة الابعاد.

وتعرض المقدسي نظام ابو رموز من بلدة سلوان للعديد من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، بلغت حصيلتها أكثر من 3 سنوات، في حين كان يصلي في أقرب نقطة من المسجد يوميا رغم ابعاده.