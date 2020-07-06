هيونداي موتورز تحصد أكثر جوائز للسيارات خلال 2020

وطن: حصدت مجموعة هيونداي موتور على معظم الجوائز للعام 2020 على مستوى طرازاتها في دراسة الجودة الأولية التي أجرتها مؤسسة "جي دي باور" الأمريكية الشهيرة"، والتي احتلت فيها سبعة سيارات من المجموعة المرتبة الأعلى في فئتها.

وصنفت دراسة "جي دي باور" طراز هيونداي توسان كأفضل سيارة دفع رباعي مدمجة في الجودة الأولية للسيارة، بينما حصلت هيونداي فيلوستر أيضًا على أعلى الدرجات في فئة السيارات الرياضية المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، احتلت كل من هيونداي أكسنت وهيونداي إلنترا المركز الثاني في فئتيهما، وحلت هيونداي سانتافي في المركز الثالث.

وتستند دراسة الجودة التي أعدتها جي دي باور لعام 2020 في الولايات المتحدة إلى ردود فعل 87،282 مشتري ومستأجر من السيارات وتصميمات 2020 الجديدة والاستقصاء عنها وعن أدائها بعد 90 يومًا من حصول صاحبها عليها. وتزود هذه الدراسة، التي أجريت من فبراير -مايو 2020، الشركات المصنعة بالمعلومات لتسهيل تحديد المشاكل وتحسين المنتجات.

وتستند دراسة العام 2020، في نسختها الخامسة، على 233 استبيان يغطي 9 معايير في المركبات هي: المعلومات والترفيه، والميزات، والتحكم، وشاشات العرض، والشكل الخارجي، ومعيار مساعدة القيادة والذي أضيف لأول مرة هذا العام. بالإضافة إلى التصميم الداخلي، ومجموعة نقل الحركة والمقاعد، وتجربة القيادة؛ والنظام البيئي للمركبات.

-انتهى