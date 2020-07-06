نقابة الصحفيين لـوطن: يجب توحيد الجهود الإعلامية بهدف محاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه

الخليل- وطن: أكد جهاد القواسمي عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين،أهمية الخطاب الإعلامي في هذا الوقت وفي ظل انتشار وباء كورونا في الخليل وفلسطين عامة.

وأوضح أن نقابة الصحفيين أطلقت نداءً لتسليط الضوء على محافظة الخليل وأطلقت هاشتاغ خاص بالمحافظة، وأضاف "نقول اليوم إننا لا نريد فقط حالة تضامنية مؤقتة، بل توجيهات مستمرة في الموضوع وأن تكون المؤسسات الإعلامية موحدة في تعاملها الإعلامي وأن لاتقوم بتشتيت المواطن في تلقي المعلومات، أي توحيد الخطاب الإعلامي بهدف محاصرة الوباء ومنع تفشيه".

وأوضح القواسمي خلال حديثه في الموجة المفتوحة التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية اليوم الاثنين بالشراكة مع فضائية النجاح وشبكة قدس الإخبارية وإذاعة علم وسبيس ميديا لدعم محافظة الخليل في مواجهة وباء كورونا، أن محافظة الخليل مترامية الأطراف،لذلك هناك أسباب كثيرة أدّت لانتشار الوباء بهذا الحجم والسرعة حتى تعلن وزيرة الصحة أن الحالة الوبائية خارجة عن السيطرة، والتحذيرات بأن الخليل ستشهد كارثة.

وأشار إلى أن بعض الأسباب تتمثل في أن جنوب الخليل امتداد لمنطقة النقب، وبالتالي العلاقات والقرب فيما بينها كثيرة من ناحية علاقات اجتماعية ومصاهرة وتجارة... لذا كان الاختلاط عالي ونسبة الإصابات فيها عالية جدا، أيضا منطقة شمال الخليل نسبة عالية من السكان في القدس وجذورها تعود لمدينة الخليل، وبالتالي فالاختلاط أيضا كبير والعلاقات قوية.

وأضاف، أن ما يقارب من 50 ألف عامل في الداخل يتنقلون من خلال ثلاث معابر في محافظة الخليل، عدا عن وجود 150 نقطة تهريب تسمح للعمال بالدخول والخروج، دون معرفة إن كانوا مصابين ام لا.

وأردف، أن النسبة الكبيرة من محافظة الخليل منطقة (ج)، والاحتلال غير معني بصحة المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة.

كما ان تقسيم المدينة لـH1، H2، ومنطقة H1 خاضعة للسيطرة الأمنية بالكامل للاحتلال، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولا وجود لأجهزة السلطة فيها، والاحتلال معني بانتشار المرض فيها، وH2 مفتوحة على كافة المناطق. وهذا كله ساهم في سرعة انتشار الوباء وصعوبة حصره.

وأشار إلى أن العادات والتقاليد، وإحياء الأفراح والمناسبات بشكل عام وفق التقاليد لعبت دورا كبيرا في تفشي الوباء بشكل كارثي، وهنا تقع مسؤولية على المؤسسات الإعلامية بتوعية المواطنين بطرق إقامة أفراحهم وأرتاحهم بما يساعد في الحد من الكارثة.