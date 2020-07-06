رئيس بلدية الخليل سابقا لوطن: على الحكومة منح الثقة للمواطن فيما يخص مواجهة وباء كورونا

رام الله - وطن: قال المهندس نادر البيطار، رئيس بلدية الخليل سابقا، إن الرؤية الحكومية لازالت قاصرة في منح المواطن توقع للحل والسيطرة على الوباء.

واوضح البيطار خلال حديثه للموجة المفتوحة التي أطلقتها شبكة وطن الاعلامية اليوم الاثنين بالشراكة مع فضائية النجاح وشبكة قدس الاخبارية وإذاعة علم وسبيس ميديا لدعم محافظة الخليل في مواجهة وباء كورونا، "خلال فترة الاغلاق الاولى كان الوضع تحت السيطرة الى ان تم رفع الاغلاق وعادت الناس الى حياتها الطبيعية، وبالتالي فأن الانتشار كان نهاية الشهر الماضي في تصاعد"، مضيفاً " جميعا مشتركون ابتداء من الحكومة وصولا للمواطنين في ذلك ، لايجوز ان نحمل جهة واحدة المسؤولية عن ذلك دون اخرى".

واكد البيطار "أن الاحوال الوبائية في الخليل لا يقبلها اي مسؤول او انسان فلسطيني، لقد كان بامكان الحكومة في الفترة اللاحقة لمرحلة الاغلاق الاولى وفي فسحة الشهرين ان تشكل لجان وفرق عمل واعادة هيكلة جديدة للتعامل مع الوباء"، مضيفاً "في الشهرين الحكومة نقلت المواطنين الى مربع الامان، الى ان تطور الوضع وعاد الوباء وبسرعة".

وحول المطلوب من الحكومة في ظل التفشي قال البيطار " يجب على الحكومة اعادة بناء الثقة في فترة قياسية، واتباع الشفافية، واتخاذ اجراءات سريعة، وتنفيذ فوري للمطالب التي رفعتها الخليل لمجلس الوزراء، كما مطلوب من المواطن ان يحمي نفسه بنفسه، ويحرص على التباعد الاجتماعي والجسماني."

واضاف "جميعنا في مركب واحد، ان نجونا جميعا وان وقعنا وقعنا جميعا."

