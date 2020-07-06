مستوطنون يقيمون معرشا قرب الفارسية بالأغوار الشمالية

وطن: شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، بإجراءات وتمديدات في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، فيما أقام مستوطنون معرشا قرب خربة الفارسية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن طواقم للاحتلال تقوم بتمديدات غير مسبوقة لأسلاك أرضية في المنطقة الغربية لخربة الساكوت، دون معرفة أسباب ذلك.

وأضاف أن مستوطنين أقاموا معرشا إلى الشمال من منطقة إحمير قرب خربة الفارسية، علما أنهم يواصلون منذ أيام زراعة أشجار في المنطقة على مقربة من خيام السكان، وهناك تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة.