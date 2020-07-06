بدء صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين

وطن: أعلن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، أن المصارف قامت اليوم الاثنين بصرف رواتب المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين وذلك عبر الصرافات الالية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأوضح الشوا أن عملية صرف الرواتب لها اجراءات فنية من لحظة ورود الحوالة إلى المصارف وورود كشوفات بأسماء المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية، وبالرغم من حالة الاغلاق الحالية فقد تعاونت المصارف على انجازها اليوم مراعاة لظروف أهلنا وأحبتنا وتقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.

وشكر الشوا المصارف على سرعة استجابتها لتوجيهات سلطة النقد لتنفيذ عملية الصرف اليوم.