شرطة رام الله تغلق 37 محلاً وتوقف 32 شخصاً لعدم التزامهم بالإغلاق

وطن: أغلقت الشرطة يوم الاثنين، 37 محلاً تجارياً في محافظة رام الله والبيرة، وأوقفت 32 شخصاً وذلك لعدم التزامهم بقرار وتعليمات الإغلاق الصادر في محافظات الوطن، لكبح جماح تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال عمل دوريات الشرطة في أرجاء محافظة رام الله والبيرة من أجل التأكد من إجراءات السلامة العامة والوقائية من فايروس كورونا المتبعة من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فقد تم إغلاق 37 محلاً تجارياً في أنحاء المحافظة وتم توقيف 32 شخصاً، وحجز 6 مركبات لعدم التزامهم بتعليمات الاغلاق ومنع الحركة لكبح جماح انتشار الفايروس في محافظات الوطن.

وناشدت شرطة رام الله جميع المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها، إلا في حالات الضرورة القصوى واتباع كافة الاجراءات الوقائية والصحية.