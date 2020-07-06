نقابة المحامين تشجب الاعتداء الذي تعرّضت له المحامية نادية حرحش

وطن: شجبت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له المحامية نادية حرحش في حي بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأدن مجلس النقابة، في بيان له، الاعتداء الذي تعرضت له نادية حرحش من قبل مجموعة خارجة عن القانون وذلك بالقاء زجاجات حارقة على مركبتها الخاصة.

واعتبرت النقابة في بيانها، أن هذا الجرم هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، ومن قام به هو يد وعون للاحتلال بهدف زرع الفتنة ونشر الفوضى بين صفوف الشعب الفلسطيني لا سيما في مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب التكاتف الوطني على طريق الاستقلال والخلاص من دنس الاحتلال.