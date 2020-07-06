"الصحة": 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الاصابات في فلسطين إلى 4786.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وإصابتان في طولكرم.

وجاء توزيع الاصابات الـ64 على النحو التالي:

محافظة القدس: عناتا 3، أبو ديس 3، العيزرية 4، الرام 1، مدينة القدس 2، قطنة 1.

طولكرم: عتيل 2.

رام الله والبيرة: قرية أبو فلاح 2، مدينة رام الله 1.

محافظة الخليل: 5 مدينة الخليل، 6 دورا، 22 بيت كاحل، 1 ترقوميا.

محافظة بيت لحم: 2 مدينة بيت لحم، 1 بيت ساحور، 2 مخيم الدهيشة، 3 الخضر.

محافظة أريحا: 2 مدينة أريحا

محافظة نابلس: 1 مخيم العين.

وكانت وزارة الصحة، اعلنت صباح اليوم، عن وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس "كورونا" المستجد في مستشفى دورا الحكومي، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 21.

وأوضحت في بيان صحفي أن 8 حالات توجد في غرف العناية المكثفة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.