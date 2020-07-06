فيديو | اشتية: عدم السيطرة على المعابر والحدود من الاسباب الرئيسية لتفشي فيروس كورونا

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان عدم السيطرة على المعابر والحدود من الاسباب الرئيسية لتفشي فايروس كورونا في الاراضي الفلسطينية.

وقال اشتية في كلمة افتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ان قوات الامن الفلسطينية مُنعت من اقامة الحواجز في مناطق ج، او على المعابر او على مسالك العمال.

وقال اشتية: على اسرائيل اغلاق جميع المعابر مع فلسطين، وأشار إلى أن الحكومة سترسل طلبا إلى الأمم المتحدة لمراقبة ذلك.

واكد اشتية أن الحكومة ستوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية، التي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل، مخاطبا المواطنين في محافظة الخليل: "لستم وحدكم معكم الوطن كله ونستطيع بتعاوننا ان نحتوي الضائقة".

واضاف اشتية " ان تهاون البعض بتعليمات السلامة، والاستهتار بالاجراءات، وانكار البعض للمرض وتحريض الجمهور بطريقة مريبة، لن توقفنا، وسنبقى اوفياء لمسؤوليتنا وملتزمين بتعليمات الرئيس ومستفيدين من الاطباء ذوي الاختصاص والخبرة من خلال لجنة الاوبئة والطوارئ ومجلس الوزراء والمحافظين والاجهزة الامنية."

واكد اشتية ان "الحكومة تبذل كل جهد من اجل المواطنين، من خلال موازنة الامور بموجب القواعد الحية ومتطلبات السلامة العامة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسلم الاهلي".

واوضح اشتية ان 82 % من الاصابات جاءت جراء المخالطة من الاعراس وبيوت العزاء و18 %من العمال وغيرهم من المتنقلين بين الضفة والداخل المحتل، مضيفاً "هل يعقل ان يكون في احدى البلدات اكثر من 170 اصابة بالفايروس ويجري بها يوم السبت الماضي 6 اعراس في يوم واحد"، مضيفا "لن نسمح بذلك ولن نسمح لاحد بخرق القانون وستقوم الشرطة بايقاع كل عقوبة نص عليها القانون بحق المخالفين وان المحافظن والاجهزة الامنية تراقب شروط السلامة وتطبيقها لعدم خرقها".

ودعا اشتية الشخصيات العامة والمجتمعية ورؤساء العشائر بالتصدي وتبني ميثاق شرف مجتمعي يمنع الاعراس والتجمهر وبيوت العزاء حتى الخروج من الازمة.