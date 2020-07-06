فيديو| بدء الموجة الاعلامية المشتركة لدعم محافظة الخليل في مواجهة وباء كورونا

رام الله- وطن: أطلقت شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع عدة مؤسسات إعلامية، اليوم الاثنين، الموجة الإعلامية المشتركة "لستِ وحدك.. أنقذوا الخليل" في ظل تفشي جائحة كورونا.

وتشارك في الموجة كل من شبكة وطن الاعلامية وفضائية النجاح وشبكة قدس الاخبارية وإذاعة علم وسبيس ميديا حيث تستمر لعدة ساعات، وتهدف الموجة لتسليط الضوء على الوضع المتدهور في الخليل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستستضيف الموجة مسؤولين وأطباء وخبراء اعلام ونشطاء اجتماعيين لمناقشة تفشي وباء كورونا في محافظة الخليل، وخروج الأوضاع عن السيطرة من حيث السيطرة على عدد المصابين والمخالطين والوفيات جراء الوباء، وعجز الطواقم الطبية على السيطرة واجراء الفحوصات للمخالطين بشكل سريع وبكمية كبيرة.

وكانت وزيرة الصحة د.مي كيلة، قد أكدت في وقتٍ سابق أن الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة" ، وأن الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى، موضحة أن الأمور ليست تحت السيطرة.