اعتقال شبان بعد مداهمة قرى وبلدات رام الله

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقال في عدة قرى وبلدات في محافظة رام لله.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت قرية خربثا بني حارث في رام الله واعتقلت الشابين محمد مطيع وعدنان طلعت.

كما اقتحمت قوة أخرى بلدة بيت ريما واستهدفت الاعلاميين والمصورين بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أدى إلى اصابة المصور الصحفي محمد تركمان، فيما اعتقل جنود الاحتلال صدام ساهر البرغوثي ووالده ساهر البرغوثي .

كما تم دهم بلدة دير غسانة واعتقال معتصم مسحل، إضافة إلى اقتحام قرية كوبر واعتقال ثائر البرغوثي، واقتحام قرية النبي صالح.

يتبع..