الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الاعتقالي الـ19

رام الله- وطن: يدخل الأسير المقدسي رمضان عيد رمضان مشاهرة (44 عام) من جبل المكبر اليوم الاثنين، عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكان رمضان قد اعتقل بتاريخ 6/7/2002م ، وقد أدانته المحكمة الاحتلالية بالإنتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس و المشاركة في نقل استشهادي، و حكمت عليه بالسجن المؤبد 20 مرة.

والأسير مشاهرة أب لفتاتين، وعند اعتقاله ترك خلفه طفلته الاولى و زوجته الحامل و التي وضعت طفلتها الثانية بعد عدة اشهر

على اثر الاعتقال و التهمة أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزل العائلة و بعد ستة أشهر من اعتقاله . اعتقل شقيقه فهمي و ادين بنفس التهمة و صدر بحقه نفس الحكم (20 مؤبد)

وتنقل رمضان في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن جلبوع بينما يقبع فهمي في سجن "إيشل".

تعرض رمضان لسلسة من العقوبات على يد إدارة السجون بسبب مواقفه المؤازرة لإخوانه الاسرى، ومكث في العزل عدة مرات كان آخرها بعد أحداث حرق الغرف في سجن رامون الصحراوي

