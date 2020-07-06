فوز كبير لبرشلونة وصعب للريال في الدوري الإسباني

وطن: اكتفى فريق برشلونة بأربعة أهداف في شباك مضيفه فياريال، محققاً انتصاراً مستحقاً في مباراة الفريقين مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل "للبارسا" باو توريس بالخطأ في مرماه، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان، وآنسو فاتي في الدقائق الثالثة، و20، و45، و87 على التوالي، بينما سجل جيرارد مورينو لفياريال بالدقيقة 20.

ورفع "البارسا" رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليحافظ على فارق النقاط الأربع مع المتصدر ريال مدريد، بينما بقى فياريال بالمركز الخامس برصيد 54 نقطة.

بدوره، لعب المدافع والقائد سيرجيو راموس دور المنقذ لفريقه ريال مدريد، حيث سجل هدف الفوز الوحيد على مضيفه أتلتيك بيلباو في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان ماميس".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليكرر سيناريو الانتصار الأخير على خيتافي بالجولة 33.

وبهذا الانتصار "السابع على التوالي" يرفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة بالمركز الثامن.