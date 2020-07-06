"الخارجية" تعلن مواعيد الانتهاء من استقبال طلبات المغادرة على رحلات الإجلاء المعلنة

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن البرنامج الزمني للانتهاء من استقبال طلبات المغادرة إلى عدة دول على رحلات الإجلاء المعلنة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه في ضوء الإعلان الذي صدر عنها أمس بشأن تنظيم رحلات لإجلاء العالقين في عديد الدول، وحتى تتمكن من إنهاء التحضيرات والتنسيقات اللازمة لسفر العالقين في الضفة الغربية والراغبين في العودة لأعمالهم وأسرهم ودراستهم في تلك الدول وفقا للإعلان المذكور، فإنها تعلن عن البرنامج الزمني للانتهاء من استقبال طلبات المغادرة إلى تلك الدول، على النحو التالي:

- الإمارات العربية المتحدة/ دبي: الساعة 10 من صباح الاثنين الموافق 6/7/2020.

- المملكة العريبة السعودية/ الرياض: الساعة 10 من صباح الاثنين الموافق 6/7/2020.

- الجمهورية التركية/ اسطنبول: الساعة 10 من صباح الاثنين الموافق 6/7/2020.

- أوكرانيا/ كييف: الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/7/2020.

-الكويت/ الكويت: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/7/2020.

- المانيا/ فرانكفورت: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/7/2020.

- الولايات المتحدة الأميركية/ نيويورك (طائرة 14/7/2020): الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/7/2020.

-سلطنة عمان/ مسقط: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/7/2020.

- دولة قطر/ الدوحة: الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020.

- الولايات المتحدة الأميركية/ نيويورك (طائرة 21/7/2020) يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020.

وأكدت الوزارة لجميع العالقين الذين يحصلون على الموافقات اللازمة لمغادرة أرض الوطن، على ما يلي :

- أن تكون بحوزة المسافر جميع الأوراق والوثائق الثبوتية السارية المفعول والصلاحية التي تؤهله لدخول بلد الإقامة في الخارج، من حيث جواز السفر، والإقامة، وإذن الدخول، وبطاقة الهوية الشخصية، وغيرها.

- أن يمتلك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- أن يجري فحص "كورونا" ويحصل على شهادة خلوه من الفيروس مصدقة من وزارة الصحة، قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.

- أن يكون قد أتم الحجوزات اللازمة على الخطوط الملكية الأردنية، من شراء التذاكر ودفع 21 دينارا أجرة الحافلة التي تقل المسافر من الجسر إلى المطار.