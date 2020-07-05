تسجيل 264 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى 472

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 472.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصابات توزعت كالتالي: 216 في محافظة الخليل، و44 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات شفاء في محافظة نابلس.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 4722، وأن الحالات النشطة بلغت 4037، وحالات الوفاة 20، فيما بلغت حالات التعافي 665.