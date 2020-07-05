غنام: إغلاق بيتونيا لمدة 5 أيام بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا في البلدة

وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء اليوم الاحد، اغلاق بلدة بيتونيا لمدة 5 ايام، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في البلدة.

وأوضحت غنام في تصريح صحفي أن المصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين، وأن طواقم الطب الوبائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها

وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما تحت طائلة المسؤولية، مطالبة جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.