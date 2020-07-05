الاحتلال يواصل عزل الأسير وائل الجاغوب بظروف صعبة

وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاحد، بأن سلطات الاحتلال تواصل منذ اسبوع عزل الأسير وائل الجاغوب بزنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة وسيئة.

وقالت الهيئة، انه جرى نقل الاسير الجاغوب من سجن جلبوع إلى زنازين العزل في سجن مجدو الأحد الماضي، في غرفة ضيقة سيئة التهوية والانارة ومغيب عن العالم الخارجي وممنوع من زيارة ذويه منذ مدة طويلة.

واعتقل الجاغوب (43 عامًا) في العام ٢٠٠١، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم الى ٢٥ عامًا، ويشغل الجاغوب مسؤول فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال.

مُنع الجاغوب من الزيارة في بداية اعتقاله في ظل استمرار المحاولات، وبعد أربع سنوات تمكنت والدته من زيارته لأول مرة، وكانت رحلة العذاب إلى سجن الدامون حيث كانت تحلم بلقائه وضمه إلى صدرها وتقبيل وجنتيه، وكان اللقاء 45 دقيقة فقط.

وأصدر الأسير وائل الجاغوب العديد من المقالات الخاصة بالحركة السيرة وأصدر كتابين يحلم بهما بالحرية وأطلق عليهما عناوين "الحلم".