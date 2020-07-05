تحذيرات داخل دولة الاحتلال: الموجة الثانية لوباء كورونا أصعب من سابقتها

وطن: حذّر نائب وزير الصحة في دولة الاحتلال من أن الموجة الثانية لوباء كورونا أصعب من سابقتها، معرباً عن خشيته من ارتفاع اعداد مصابي الفيروس المصنفين ضمن دائرة الخطر.

وخلال نقاش أجرته اللجنة البرلمانية المكلفة بكورونا أضاف نائب وزير الصحة أنه يجب اتخاذ تدابير احترازية مشددة.

وبدروه، قال نائب مدير عام وزارة الصحة إن العنصر الحاسم في التصدي لكورونا هو تصرفات الجمهور.

وأوضح في سياق حديث للإذاعة العبرية، أن الاكتفاء بوضع الكمامة لا يجدي، إذ يجب أيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة وتجنب التجمهر للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.

هذا ويستدل من بيانات وزارة الصحة أن عدد مرضى كورونا الذين توصف حالتهم بخطيرة تضاعف في غضون الأسبوع الأخير ليبلغ 86.