الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

وطن: أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأنّ الأسيران عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وقال النادي في بيانٍ له، إنّ "الأسير شحادة مضرب عن الطعام منذ (13) يومًا، والأسير غنيمات منذ (12) يومًا، ووفقًا لآخر المعلومات المتوفرة، فإنهما يقبعان في سجن عوفر".

يُشار إلى أنّ الأسير شحادة (24 عامًا)، اعتقله الاحتلال في تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

أمّا الأسير غنيمات (40 عامًا)، معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قرارًا جوهريًا صدر بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، علمًا أنه أب لأربع بنات وهن (مريم، ويقين، ومها، وريم)، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين".