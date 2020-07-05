إصابة شابين بالرصاص الحي باعتداء للمستوطنين في بديا غرب سلفيت

وطن: أصيب، اليوم الاحد، شابان بالرصاص الحي، في اعتداء للمستوطنين على بلدة بديا غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين هاجموا الأهالي في منطقة "خلة حسان" المهددة بالاستيلاء عليها، واطلقوا باتجاههم الرصاص الحي ما ادى إلى إصابة شابين.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الحوض ووصفت إصابته بالمتوسطة، والثاني أصيب برصاصة في رقبته "جرح خارجي"، وكسر في الكتف وحالته مستقرة، ونقلا الى مستشفى سلفيت الحكومي.