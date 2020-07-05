الأمم المتحدة : الاحتلال نفذ 21 عملية هدم في الضفة

وطن: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا” إن قوات الاحتلال هدمت وصادرت 21 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح التقرير الذي يرصد هجمات الاحتلال ضد المناطق الفلسطينية، في فترة الأسبوعين الماضيين، أنه نتيجة تلك العمليات هُجِّر 30 شخصًا، من بينهم 13 طفلًا، ولحقت الأضرار بأكثر من 90 آخرين، موضحا أن قوات الاحتلال هدمت عشرة مبانٍ، من بينها ثلاثة منازل مأهولة، في القدس الشرقية، كما هُدمت أربعة من هذه المباني، بما فيها أحد المنازل المأهولة، على يد أصحابها لتجنب دفع الرسوم وإلحاق الضرر بمقتنياتهم.

وأشار إلى أنه في المنطقة (ج)، هُدم 11 مبنى أو صودر في ثمانية تجمعات سكانية، بما فيها الخضر (بيت لحم)، حيث هُدم مبنيان على أساس الأمر العسكري 1797 الذي ينص على الاستعجال في إزالة المباني غير المرخصة التي تُعَدّ “جديدة”. وذكرت “أوتشا” أنه لا يزال هدم المنازل والمباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها وسط استمرار تفشّي الوباء يشكل مصدر قلق بالغ.

ورصد التقرير كذلك قيام قوات الاحتلال بإصابة 121 فلسطينيًا بجروح في اشتباكات متعددة في الضفة الغربية، حيث أصيبَ 73 من هؤلاء الفلسطينيين في أبو ديس (القدس) خلال اشتباكات استمرت ثلاثة أيام عقب استشهاد أحد سكان البلدة على أيدي قوات الاحتلال خلال مروره بسيارته على حاجز عسكري يفصل بين القدس المحتلة وبيت لحم.