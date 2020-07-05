قطر تسجل 5 وفيات و616 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 128 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 616 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99799 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1897 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 92284 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4553 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 381434 شخصاً.