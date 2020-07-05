إصابة جديدة بفايروس "كورونا" لقاضي يعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم

رام الله- وطن: أعلن المركز الإعلامي القضائي، اليوم الاحد، اصابة القاضي عمار القواسمة، والذي يعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم، بفايروس الكورونا (كوفيد 19).

وقال المركز الاعلامي القضائي في بيان له وصل وطن، إن القاضي يقيم في محافظة الخليل، وحضر إلى مقر المحكمة آخر مرة، يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، علما أن العمل في محاكم محافظتي الخليل وبيت لحم بالحد الأدنى نظرا للظروف الحالية، وعليه يستبعد الطاقم الطبي المختص أن تكون العدوى قد انتقلت إلى القاضي من المحكمة، أو أن هناك احتمالا لنقلها لمن تواجد في مبنى المحكمة في اليوم المذكور.