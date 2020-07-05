الدوري الإسباني: برشلونة يرفع شعار "ممنوع الخسارة" ضد فياريال

وطن: يحل نادي برشلونة ضيفاً على نظيره فياريال، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما بملعب لاسيراميكا، ضمن مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني.

يحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق فياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ولن يكون هناك أي بديل أمام البارسا سوى تحقيق الفوز في المباراة، من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب "الليغا" هذا الموسم، رغم التأخر في النقاط أمام المتصدر ريال مدريد، أما فريق فياريال فسوف يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، على أمل الاستمرار في ملاحقة إشبيلية على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

ويفتقد برشلونة في مباراته أمام فياريال لخدمات فرينكي دي يونغ، الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى، وكذلك عثمان ديمبلي المصاب في أوتار الركبة.

وتحدث المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتيين، عن مواجهة مضيفه فياريال، وأكد أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسى لن يحصل على راحة فى مباراة الغد، بعدما شارك في كل مباريات الفريق منذ العودة من التوقف.

وقال: "أرى ميسي بشكل ممتاز مثل عادته، وهو يعلم جسده بشكل أفضل، ويعرف متى يجب عليه الراحة، ومتى يجب عليه الدفع للأمام؟".

وعن الأخبار التي تتحدث عن قرار ميسي بالرحيل في الصيف المقبل، قال: "لم أسمع ميسي يتحدث عن ذلك، لم يخبرني بأي شيء، لذلك ليس مكاني لكى أعلق على هذا الموضوع، حقيقة أرى ليونيل بشكل جيد ويتدرب جيداً، ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده؟، هذه مهمتكم أيها الصحافيون لكي تعرفوا".