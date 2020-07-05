"لستِ وحدك.. أنقذوا الخليل" .. انتظرونا غدا الاثنين في موجة اعلامية مشتركة لتسليط الضوء على محافظة الخليل في ظل تفشي " كورونا "

وطن: تطلق شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع عدة مؤسسات إعلامية غدا الإثنين ، موجة إعلامية مشتركة "لستِ وحدك.. أنقذوا الخليل" في ظل تفشي جائحة كورونا.

وتشارك في الموجة كل من شبكة وطن الاعلامية وفضائية النجاح وشبكة قدس الاخبارية وإذاعة علم وسبيس ميديا حيث تستمر لعدة ساعات، وتهدف الموجة لتسليط الضوء على الوضع المتدهور في الخليل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اعلنت صباح اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لمواطنين من محافظة الخليل.

وقالت كيلة في تصريح صحفي إن المواطنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني من محافظة الخليل وقد توفيا إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

وفي وقتٍ سابق أكدت وزيرة الصحة أن الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة" ، وأوضحت أن الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى، موضحة أن الأمور ليست تحت السيطرة.