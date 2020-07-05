الاحتلال يعلن عن البدء ببناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

رام الله- وطن: قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم.

وأضاف بريجية، انه بناء على مصادر عبرية، فان هذا التوسع الاستيطاني يأتي من اجل إنشاء حي جديد في مستوطنة "نفيه دانيال" باسم حي "نفيه نوف" الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.

وأشار الى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة "تسمين" المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخلاء وترحيل.