3 وفيات و1391 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: توفي 3 إسرائيليين، وأصيب 1391 آخرون بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء الجمعة وحتى مساء اليوم السبت، بحسب معطيات وزارة الصحة.

وأظهرت المعطيات تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 28888، تماثل 17761 منهم للشفاء.

وبيّنت المعطيات أن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 10798، من بينها 82 حالة خطيرة 29 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 329.