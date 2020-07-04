اشتية: تزايد الإصابات في الخليل "مقلق".. ووفد وزاري سيتوجه للمحافظة

وطن: أوعز رئيس الوزراء د. محمد اشتية بإرسال وفد وزاري مكون من أربعة وزراء منهم وزيري الصحة والاقتصاد لزيارة محافظة الخليل ومتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء صباح الاثنين.

وقال رئيس الوزراء: "نولي اهتماما كبيرا بمحافظة الخليل التي سجلت فيها أعلى إصابات بفيروس كورونا، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا، ووزراة الصحة والطواقم الصحية والامنية يقومون بجهود استثنائية للسيطرة على الحالة الوبائية فيها".

وأضاف: "إن مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء".

وأكد اشتية أن التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة في الخليل مقلق ويتطلب تعاونا وتكاملا في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية، داعيا لمزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية التي من شأنها تمكين الطواقم من السيطرة على الوباء وتخفيف حدة تفشيه.