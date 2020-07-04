قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها الأمن الفلسطيني في روسيا

وطن: كشفت القناة العبرية 12 يوم السبت، أن التدريب والتأهيل العسكري الذي يخضع له أفراد الأمن الفلسطيني في روسيا تجاوز التأهيل العادي، مبديا التقرير خشية إسرائيلية من جودة التأهيل النوعي الذي تتلاقاه القوات الفلسطينية.

وأضاف التقرير "منذ ذلك الحين، درس الفلسطينيون في جميع الأكاديميات العسكرية الروسية المرموقة. مدرسة موسكو العليا للقيادة (تدريب كبار الضباط)، والقيادة العسكرية العليا نوفوسيبيرسك، وأكاديمية القوات الجوية في فورونيج، والمعهد العالي للطيران في كراسنودار، ومعهد المدفعية بانزر، وغيرها الكثير".



ورحب الرئيس محمود عباس مؤخراً بعدد من الطلاب الذين عادوا إلى السلطة الفلسطينية بعد تلقيهم التدريب في مدرسة موسكو للقيادة والقتال، وهي واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية في روسيا.

وبحسب التقرير "تدريب هؤلاء الفلسطينيين لن يفاجئ الجيش الإسرائيلي إذا نشأت فجأة خلايا في السلطة الفلسطينية، وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين تعلموا القتال باستخدام الدبابة أو المدفع أو يخضعون لتدريب مشاة محترف يعرفون أيضا كيفية التعامل مع نفس الأدوات والقوات".