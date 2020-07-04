"فتح" بني نعيم لوطن: بني نعيم منطقة موبوءة والحكومة لم تقدم لنا اي شيء سواءً على المستوى الطبي والامني

رام الله- وطن: ناشد فوزي زيدات، امين سر حركة فتح-بني نعيم، الرئيس ورئيس الوزراء النظر اليهم والانتباه للوضع الصحي الذي وصلت اليه البلدة.

وقال زيدات لكاميرا وطن خلال رصدها الاوضاع في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل في ظل استمرار جائحة " كورونا "، لدينا نقص في الامن، لدينا مركز شرطة عدد افراده 4، طلبنا من المحافظ ان يزودنا بعدد اضافي ومازلنا ننتظر، بني نعيم منطقة موبوءة ولم يقدمو لنا اي شيء، سواءً على المستوى الطبي والامني.

وتابع حديثه، لم نتلقَ اي اتصال من اي جهة او مسؤول رسمي للسؤال عن احوالنا في ظل الجائحة، لكن هناك التزام من المواطنين نقدرهم ونشكرهم عليه.

وناشد زيدات الرئيس ان تكون بني نعيم شعلة الجنوب وان يتابعها كما كان الرئيس ياسر عرفات يتابعها.

وعن الوضع الصحي للمصابين، قال هناك 15 حالة على اجهزة التنفس الاصطناعي ويريدون متابعة طبية، والمصابين نحاول نقلهم الى اي مركز لكن لا مركز حكومي قابل أن يستقبلهم.

رسالتنا للرئيس والاجهزة الامنية والمحافظ ان انتبهوا لبني نعيم، لدينا 240 اصابة وتقريبا في الفحص مايقارب 500 حالة ننتظر نتائجها، وحوالي الف اسم تنتتظر لاجراء الفحص لها وننتظر الطواقم الطبية ان تحضر للبلدة لتقوم بعملها.