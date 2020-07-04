نقابة الاطباء في الخليل تدعو للاغلاق 14 يوما قابلة للتجديد وتشكيل لجنة طوارئ طبية في المحافظة

الخليل- وطن: عقدت نقابة الاطباء – فرع الخليل، اجتماعا على مدار يومين بحضور عدد من اعضاء اللجنة الفرعية للنقابة بالخليل مع نخبة من اطباء الباطني والتخدير والانعاش وعدد من الاطباء المشهود لهم من التخصصات المختلفة، وبعض مدراء المستشفيات وذلك لمناقشة ما آلت اليه الامور بما يخص جائحة كورونا والارتفاع الشديد في اعداد المصابين وكذلك حدوث وفيات في مراكز العلاج.

وفي بيان صحفي وصل وطن نسخة منه، اوضحت اللجنة عقب اجتماعها انه وبعد حديث مطول ونقاش عميق حول الوضع العام بما يخص انتشار فايروس كورونا بشكل غير مسبوق ومراجعة القرارات المتخذة من قبل وزارة الصحة ولجنة الطوارىء، وبعد تحليل مهني وعلمي بالاجراءات الاخيرة من فتح مشفى دورا وتحويله الى مركز كوفيد، ومدى جهوزيته للتعامل مع الحالات والاصابات وبالاخص في قسم العناية المكثفة وخطة تحويل مستشفى عاليا (الخليل الحكومي) الى مركز لعلاج مرضى كورونا بشكل جزئي مع بقاء الجزء الآخر لعلاج المرضى غير المصابين بفايروس كورونا فقد خلص الاجتماع الى التحليلات التالية:

1- جهوزية المستشفى في دورا غير كافية لغاية الان وهي بحاجة الى تنظيم وترتيب وكوادر ولا تستطيع استقبال مرضى كورونا بشكل يضمن سلامة وصحة المرضى.

2- الاعتماد على الكوادر التي تم رفد المستشفى بها وبعد دراسة امكانياتهم وخبراتهم لمتابعة الحالات والتي تعاني من اعراض واضحة ومشاكل صحية كبيرة لا يمكن ان يكون آمنا بالشكل الصحيح على هؤلاء المرضى.

3- نقل مرضى بحاجة حرجة وادخالهم الى قسم العناية المكثفة بحاجة الى توفير التجهيزات الضرورية والكاملة ووجود خبرات وكفاءات طبية ذات خبرة كبير وعالية في هذا المجال.

4- اعتماد جزء من مستشفى الخليل الحكومي للمرضى المصابين بفايروس كورونا مع بقاء جزء اخر للمرضى غير المصابين لا يمكن ان يكون آمنا بالقدر الكافي وبالاخص للطواقم الطبية حيث ان هناك اقسام كاملة لا يمكن فصلها مثل الاشعة والمختبر, عمال النظافة والتعامل مع النفايات وغيرها من الامور, بالاضافة الى ان الطواقم والمرضى سيكونون في حالة ارباك وخوف شديد بعلمهم ان الاقسام المجاورة هي للمصابين بهذا الفايروس, كذلك فان اكثر اخصائيي الوبائيات يحذرون من مثل هذه الخطوة ويعتبروها غير آمنة على السلامة العامة.

واكدت اللجنة الفرعية للنقابة في الخليل في بيانها، اننا في ظل هذا الوضع نجد انفسنا مضطرين للتدخل الاجباري من اجل تصحيح الوضع في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتصحيح المسار ليتماشى مع الرؤية العلمية والمهنية بهذا الخصوص، والتي تؤكد اننا يجب ان نسير نحو التعايش مع الفايروس ولكن بالطرق السليمة التي تضمن ابقاءه تحت السيطرة، وحسب امكانياتنا العلاجية وذلك عن طريق التشديد والتخفيف بالاغلاق على المواطنين.

وعليه، فاننا في نقابة الاطباء وبعد دراسة شافية وكافية وبالتعاون مع عدد من الاخصائيين والخبراء في هذا المجال نرى بضرورة العمل بالتوصيات الاتيه وبشكل سريع:

1- تشكيل لجنة طوارئ مهنية في محافظة الخليل تمثل جميع المؤسسات الطبية وبدعم من الكفاءات والاطباء المشهود لهم وذوي الخبرات الواسعة والاختصاصات الدقيقة في هذا المجال وعدم اتخاذ اي قرار طبي او غير طبي يخص جائحة كورونا دون الرجوع لهذه اللجنة واعطائها لتوصية بهذا الخصوص.

2- اننا وبعد دراسة عميقة وعمل تحليل موضوعي لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة، نجد ان مستشفى الخليل الحكومي (عاليه) بشكل كامل وليس جزئي هو انسب مكان واكثر جهوزية لاستقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا وايضا الحالات المصابة، وتحتاج الى تدخلات طبية اخرى وبشكل كامل، وذلك استنادا لرأي الخبراء وكذلك اعداد المرضى الحاليين والزيادات المتوقعة خلال الايام القليلة القادمة.

3- نقل جميع المرضى الموجودين في مستشفى عاليه الى المستشفيات الاخرى لبدء استقباله للمرضى المصابين بفايروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

4- تجهيز المستشفى بقسم عناية مكثفة جديد يحتوي على ما لا يقل عن خمسين جهاز تنفس اصطناعي اضافي، وذلك تحسبا لاي زيادات في اعداد المصابين وحاجاتهم لاجهزة لانقاذ حياتهم.

5- تقوية محطة الاكسجين بشكل فوري وعاجل وذلك لتكون قادرة على تحمل الضغط مع الاحتياجات الجديدة لقسم العناية المكثفة.

6- تجهيز فريق طبي كامل من ذوي الخبرات العالية والدقيقة في اقسام العناية المكثفة، وبأعداد كافية للعمل على اجهزة التنفس من قبل وزارة الصحة وبمشاركة نقابة الاطباء.

7- عمل فرق طبية من التخصصات غير الموجودة في م. الخليل الحكومي لمتابعة مرضى كورونا داخل المستشفى وتقديم المشورة والنصح والتدخل كلما لزم الامر.

8- تجهيز قسم القسطرة في م. عالية بالسرعة القصوى لاستقبال مرضى كورونا وحتى ذلك الحين يتم تجهيز قسم للقسطره في الاهلي او الميزان بالتوافق.

9- ايجاد بديل لمستشفى الخليل الحكومي لاستقبال المرضى غير المصابين بفايروس كورونا وبحاجه الى تدخلات طبية عاجلة وذلك عن طريق:

أ‌- تقليل اعداد المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة فقط في هذه المرحلة الحرجة.

ب‌- استخدام م. يطا وتجهيز المبنى الجديد بأسرع وقت ممكن وافتتاح الاقسام الجديدة فيه وكذلك مستشفى المحتسب وتزويدهم بكل ما يلزم تماشيا مع الوضع الجديد من معدات واجهزة وطواقم.

ت‌- تجهيز م. دورا بشكل سريع ورفده بكل ما يلزم لكي يكون قادرا على استقبال المرضى غير المصابين بفايروس كورونا.

ث‌- تحويل اية اعداد اخرى الى المستشفيات الخاصة والاهلية مثل الاهلي والميزان والهلال، وعلى الحكومة دفع بعض المستحقات المالية والديون المتراكمة، لكي تستطيع هذه المستشفيات شراء مستلزماتها الطبية الضرورية ودفع استحقاقات الكوادر الطبية المتراكمة منذ اشهر.

10- تجهيز عيادة اسنان لمرضى كورونا بشكل سريع لاستقبال الحالات الطارئة التي تحتاج الى تدخلات من طبيب الاسنان.

11- ضرورة وضع برامج طوارىء لدوام الطواقم الطبية جميعها داخل المحافظة لضمان سلامتها وعدم اصابتها بالفايروس لكي تستطيع تقديم خدماتها لاكثر فترة ممكنة، وتقسيم الكوادر الى فرق مدربة بالشكل الكافي وتدعيمها بالكفاءات من ذوي الخبرات العالية من القطاع الخاص والاهلي.

12- عمل دورات مكثفة وتدريب للطواقم غير المؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة والصعبة وبشكل سريع وباستمرار.

13- استقبال الحالات الطارئه فقط في هذه المرحلة الحرجة في جميع المستشفيات للتفرغ والجهوزية الكاملة للتعامل مع مرضى كورونا.

توصيات اخرى تراها النقابة ضرورية:

1- الاغلاق مبدئيا يجب ان يكون لمدة 14 يوم قابله للتجديد وذلك من اجل تخفيض عدد الاصابات ووقف انتشار الوباء واعتماد خطة النقابه السابقه في هذا المجال.

2- اعلان منطقة الخليل منطقه موبوءه صحيا وتكثيف كل الجهود لتوفير كل ما يلزم للمواطنين من قبل الحكومه الفلسطينيه.

3- التركيز على الناحيه الاعلاميه باضعاف ما هو عليه الآن وذلك لاقناع المواطنين بالمخاطر الحاليه والمخاطر التي نحن مقبلين عليها في حال استمر الاستهتار.

4- الاجراءات والقرارات المقره بشكل كامل يجب ان تكون قابله للتغيير والتبديل حسب الحاجه ومراجعتها بشكل دقيق وبشكل دوري.

نقابة الاطباء:

الحضور : د. وائل ابوسنينه رئيس اللجنه الفرعيه, د. جهاد شاور رئيس اللجنه العلميه, د. رضوان عمرو اخصائي مسالك بوليه , د. يوسف التكروري مدير م. الاهلي, د. طارق البربراوي مدير م. عاليه الحكومي, د. صلاح الهشلمون استشاري التخدير والانعاش م. الاهلي, د. فهمي جبران رئيس جمعية الجراحين الفلسطينيه , د.ضرار الزعتري رئيس قسم التخدير والانعاش م. الاهلي , د. حازم الشلالده مدير م. الميزان, د. عبد الرزاق ابومياله المدير الطبي م. الهلال, د. رائد الطيطي اخصائي الجهاز الهضمي , د. عماد التلاحمه اخصائي جراحة الاعصاب, د. خالد عوايصه اخصائي جراحة العظام, د. فاروق عاشور اخصائي العيون, د. علاء التلبيشي المدير الطبي م. سان جون, د. خليل البابا اخصائي ENT , د. نسيم اقنيبي طب عام, د. حمزه الزبدي اخصائي وبائيات.