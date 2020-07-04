مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون في حوارة جنوب نابلس

رام الله- وطن: أضرم مستوطنون، اليوم السبت، النار بعشرات أشجار الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار"، أضرموا النار بعشرات أشجار الزيتون في منطقة جورة اللحف بالبلدة.

واضاف أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في ريف نابلس، ويحاولون فرض أمر واقع، بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، كان آخرها وضع منزلين متنقلين فوق أراضي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.