الصحة: حالة وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول في محافظة الخليل، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، منذ صباح اليوم، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.

- العدد الإجمالي للإصابات: 4013

- عدد الحالات النشطة: 3360

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 16

توزيع الإصابات بعد الساعة 8:30 من مساء يوم أمس:

- محافظة القدس: مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1

- محافظة الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1

- محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1

- محافظة طولكرم: شويكة 1

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3