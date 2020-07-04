وفاة فلسطينيتين في قطر جراء إصابتهما بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن وفاة فلسطينيتين في قطر، جرّاء إصابتهما بفايروس كورونا.

وقالت الخارجية إن يسرى الخزندار (65 عامًا)، وآمنة عبد الرحمن قفة (82 عامًا) توفيتا بسبب الفايروس.

وبذلك ترتفع أعداد وفيات أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 167، والإصابات إلى أكثر من 2755.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفايروس في دولة قطر 121 حالة، وما تزال 9949 إصابة نشطة، بعد تعافي أكثر من 88583 شخصًا من الإصابة بالفايروس.