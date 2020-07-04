الشرطة تغلق17 محلاً لعدم التزام أصحابها بتعليمات الإغلاق في أريحا

ًرام الله- وطن: أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والاغوار مساء امس، 17 محلاً تجارياً في أرجاء المحافظة وذلك لعدم التزام أصحابها بقرارات الاغلاق الصادرة من المحافظة والمؤسسة الأمنية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والمؤسسة الراجلة والمحمولة نفذت العديد من الجولات في الأسواق في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها لمنع الحركة والتنقل للمواطنين والمركبات .

وتم توجيه تنبيه لعدد من أصحاب المحلات لعدم الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامه العامة وذلك لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.