صحة الاحتلال: وفاتان وأكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و1603 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 326 وفاة، وعدد المصابين إلى 28055 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ77 مصابا بالخطيرة، منهم 27 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 10060 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 17669 بعد تسجيل 188 حالة تعاف جديدة.