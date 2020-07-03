إصابة 23 مواطنا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس

وطن: أصيب 23 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، تعرض لنزيف حاد إثر إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومع 13 حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومع 3 إصابات بحروق، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وأضافت أنه تم تقديم الإسعاف الاولي للمصاب بالرصاص الحي ونقله للمستشفى، فيما قدمت العلاج الميداني لبقية المصابين.