وزارة الصحة: تسجيل 204 اصابات جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 26 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، 165 في محافظة الخليل، 1 في محافظة بيت لحم، 8 في محافظة نابلس، 2 في محافظة أريحا والأغوار، 1 في محافظة قلقيلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 3689

- عدد الحالات النشطة: 3037

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 15

وحول تفاصيل الإصابات الجديدة، فقد اوضحت وزارة الصحة انها جاءت كالآتي:

- محافظة القدس: 18 مدينة القدس، 8 عناتا

- محافظة رام الله والبيرة: 1 مدينة رام الله

- محافظة الخليل: 126 مدينة الخليل، 1 حلحول، 8 يطا، 16 دورا، 1 ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 8 الشيوخ، 1 إذنا

- محافظة بيت لحم: 1 بيت جالا.

- محافظة نابلس: 5 مدينة نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد

- محافظة أريحا: 2 مدينة أريحا

- محافظة قلقيلية: 1 مدينة قلقيلية