6 إصابات واستهداف لطواقم الإسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال في عصيرة الشمالية

وطن: أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لأداء صلاة اليوم الجمعة، فوق أراض مهددة بالاستيلاء عليها في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية أراضيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، فيما استهدف الاحتلال أيضا إحدى مركبات الإسعاف أثناء تقديمها العلاج للمصابين.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان له "بأن طواقمه نقلت إصابتين للمستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانياً".

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه طواقمها أثناء قيامها بإسعاف وإخلاء الإصابات، ما أدى لأضرار في مركبة إسعاف تابعة له.